IVA zero: produtores de leite denunciam aproveitamento de empresas de laticínios

A Associação de Produtores de Leite de Portugal denuncia aquilo que diz ser o aproveitamento por parte de algumas empresas de laticínios do anúncio do IVA a zero no leite. Pelos menos duas empresas já avisaram que vão reduzir o preço que pagam aos produtores.

O país estava a fazer contas à redução do IVA para zero em 44 produtos alimentares e já algumas empresas de laticínios estavam a contactar os produtores de leite.

"Há uma concertação de preços, que é ilegal, para reduzir o preço à produção", adianta a vice-presidente da APROLEP, Marisa Costa.

"Referem que estão a ter menos vendas e, portanto, a única forma que têm é de reduzir o preço à produção", indica, acrescentando que "o que verificamos é que as margens da distriubição continuam iguais".

Nesta exploração recebem 58 cêntimos por cada litro de leite, que chega às grandes superfícies a um preço bem mais elevado.

Os produtores de leite também já fizeram contas aos 140 milhões de euros o Governo prometeu aos agricultores e não gostaram do resultado.

Os produtores lembram que com a nova política agrícola comum o setor do leite sofrer uma redução de 37% os apoios diretos.