Aumentos salariais no setor privado? Confederações empresariais respondem a Costa

O primeiro-ministro diz que só com o aumento dos salários será possível combater a inflação e pediu um esforço ao setor privado, mas confederações patronais têm respostas diferentes ao pedido.

Após as declarações de António Costa, este sábado, sobre os aumentos salariais, António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial (CIP), acusa o Governo de ter dois discursos.

"As afirmações do primeiro-ministro emprega-se aquela expressão popular, bem me pregas frei tomás, porque como sabemos, é um dado estatístico, depois de aumentos significativos em 2023, as remunerações médias no setor privado subiram 5,4% e no setor público apenas 2%. O primeiro-ministro tem uma leitura para o setor privado, e enquanto empregador tem outro discurso", afirma António Saraiva.