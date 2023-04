Os trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem esta quinta-feira uma greve de 24 horas. Apesar de terem sido decretados serviços mínimos, está prevista uma paragem quase total dos comboios durante o dia.

A paralisação foi marcada por vários sindicatos do setor ferroviário. Acusam as duas empresas de continuarem a ignorar as reivindicações dos trabalhadores.

Há várias semanas que a circulação de comboios tem sido afetada, sobretudo pelas greves parciais convocadas pelos maquinistas da CP.

Também a Fertagus, que opera parte da ferrovia na margem sul do Tejo, prevê realizar apenas 30% das ligações previstas para esta quinta-feira.