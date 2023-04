A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa vai ser restabelecida a partir das 6:30 de segunda-feira, antes do previsto, após ter estado três dias interrompida para instalação do novo sistema de sinalização, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa (ML) refere que a reabertura da circulação na linha Azul, que liga as estações de Santa Apolónia (Lisboa) à Reboleira (Amadora), ocorre um dia antes da data inicialmente prevista.