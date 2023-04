Inflação na Europa recua em março à boleia da energia

A taxa de inflação anual, em março deste ano, fixou-se em 6,9% na zona euro e em 8,3% na União Europeia (UE), segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Portugal ficou quase a meio da ‘tabela’, com a décima terceira taxa mais baixa e abaixo da média dos 27.

No mês em análise, a maior contribuição para a taxa de inflação foi o segmento dos alimentos, álcool e tabaco, cujos preços subiram 15,5%, seguido dos serviços e dos bens industriais não energéticos.

Os produtos energéticos tiveram uma contribuição negativa para a taxa, ao registarem uma diminuição de 0,9% dos preços.

De acordo com os dados do gabinete estatístico europeu, que tem em conta o índice harmonizado de preços no consumidor, ou IHPC - que permite comparações entre Estados-Membros, Portugal registou uma taxa de inflação de 8%, abaixo da média do bloco, mas acima da média da zona euro.

A taxa de inflação mais baixa foi registada no Luxemburgo (2,9%), seguindo-se Espanha (3,1%) e Países Baixos (4,5%). Já a taxa de inflação mais elevada foi registada na Hungria (25,6%) e depois na Letónia (17,2%).