Economia

EDP Renováveis fecha com a Google maior contrato para projetos de energia solar distribuída nos Estados Unidos

MIGUEL PEREIRA DA SILVA

A EDP Renováveis assinou um contrato com a Google para desenvolver mais de 80 projetos fotovoltaicos nos Estados Unidos da América, com uma capacidade total de 650 megawatts. As primeiras centrais ficarão operacionais no final do próximo ano.