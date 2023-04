A farmacêutica britânico-sueca AstraZeneca registou um lucro líquido de 2.181 milhões de dólares (1.973 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 438,52% do que no mesmo período de 2022, apesar de um recuo das receitas com a vacina contra a covid-19.

No relatório preliminar de resultados, a empresa disse que, excluindo ganhos adicionais de taxas de câmbio ou investimentos, o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 1.803 milhões de dólares (1.631 milhões de euros), um aumento de 367,10%.

O lucro bruto foi de 2.262 milhões de dólares (2.047 milhões de euros), 309,04% superior ao do primeiro trimestre de 2022, enquanto o lucro operacional foi de 2.549 milhões de dólares (2.307 milhões de euros), um aumento de 190,32%.

O volume de negócios caiu 4,49% para 10.879 milhões de dólares (9.849 milhões de euros), com os medicamentos relacionados com a covid-19 a recuarem 1.460 milhões de dólares (1.321 milhões de euros).

As receitas dos medicamentos oncológicos, no entanto, aumentaram 19% e 14% os destinados a doenças raras, observa a empresa.

O presidente executivo (CEO), Pascal Soriot, sublinhou que a empresa "teve um bom começo para 2023", uma vez que, excluindo todos os relacionados com a covid, as receitas cresceram 15%, com "um desempenho particularmente bom