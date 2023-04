Banco Montepio mais do que triplica lucro no primeiro trimestre

O Banco Montepio lucrou 35,3 milhões de euros entre janeiro e março, mais do triplo do resultado de 11,4 milhões de euros que tinha registado em igual período do ano passado, informou a instituição financeira portuguesa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado também ultrapassou o lucro que o banco teve em todo o ano 2022: 33,8 milhões de euros.

O período de janeiro a março foi ainda o sétimo trimestre consecutivo com resultados líquidos positivos.

No primeiro trimestre o crédito a clientes encolheu 2,3%, para 11,97 mil milhões de euros, e os depósitos de clientes desceram 0,6%, para 12,68 mil milhões de euros. No entanto, o produto bancário cresceu 39,9 milhões de euros, para quase 123 milhões, beneficiando de crescimentos de 70,4% na margem financeira e de 8,7% nas comissões.

No seu comunicado à CMVM o Banco Montepio realça uma “maior eficiência operacional” e uma “melhoria significativa do risco de balanço”, com o rácio de NPE (sigla em inglês para a exposição do banco a créditos não produtivos) a cair para 4,8%.

A maior reversão do custo com imparidades e provisões também contribuiu para a melhoria do resultado do Banco Montepio neste arranque de 2023.

“Os resultados alcançados no primeiro trimestre de 2023 permitiram reforçar os rácios de capital para níveis confortavelmente acima dos requisitos regulamentares, com um aumento significativo da rendibilidade consubstanciada num ROE (Return on Equity) de 9,3%”, destaca ainda o Banco Montepio.