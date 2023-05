Inflação na zona euro sobe para 7% em abril

A inflação em abril na zona euro subiu para 7%, invertendo a tendência de descida desde o pico em outubro do ano passado. Excluindo as componentes mais voláteis, a taxa desceu para 5,6%, depois de uma trajetória de subida consistente desde abril de 2021.

O surto inflacionista na zona euro iniciou-se no verão de 2021 com a taxa mensal - relativa ao Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC) usado pelo Eurostat - numa trajetória ascendente acima da meta do Banco Central Europeu (2%).

Mesmo a inflação subjacente - excluindo as componentes mais voláteis da energia, alimentação, álcool e tabaco - iniciou um tendência consistente acima da meta de 2% a partir de novembro de 2021.

As trajetórias referidas são relativas ao mesmo mês do ano anterior, o que os economistas designam por variação homóloga.

Em 2022, a inflação (IHPC) acelerou para níveis acima de 5% atingindo um pico de 10,6% em outubro do ano passado. A partir desse manteve uma trajetória descendente, que foi, agora, invertida em abril.

