Lucros do BPI sobem 75% no 1.º trimestre

O BPI teve lucros consolidados de 85 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 75% do que nos primeiros três meses do ano passado, divulgou esta sexta-feira o banco em comunicado.

A margem financeira (diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos nos depósitos) subiu 82% para 203 milhões de euros.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados, em Lisboa, o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, disse que o trimestre "confirma que o BPI está forte" e que o banco "está preparado para os desafios".

Apenas na operação em Portugal, os lucros do banco mais do que duplicaram para 73 milhões de euros.