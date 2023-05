Economia

Banco de Portugal avisa que taxas de juro vão subir até ao verão e só descem em 2024

O governador do Banco de Portugal avisou que até junho e julho as taxas de juro devem subir e que só se pode esperar que as mesmas comecem a descer apenas em 2024. Por isso, Mário Centeno deixa conselhos para as famílias e bancos portugueses.