Cabaz de 41 alimentos com IVA custa menos 8 euros

A medida do IVA Zero está em vigor há três semanas. Fomos tentar perceber se é possível fazer comparações de preços...e se os portugueses estão de facto a conseguir poupar.



No mercado de Benfica, as descidas dos preços já têm sido notadas.

A entrada em vigor da medida do IVA Zero, há 3 semanas, veio dar fôlego aos portugueses, mas nem todos têm uma visão tão animadora.

O cabaz de 41 alimentos com IVA zero monitorizado pela DECO PROTESTE custa agora 130 euros e 36 cêntimos, menos 8 euros do que a 17 de abril, véspera da entrada em vigor da medida.