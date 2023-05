A CP - Comboios de Portugal alertou hoje para "fortes perturbações" na circulação ferroviária entre terça-feira e 01 de junho, devido à greve convocada para quarta-feira pelos sindicatos SFRCI, SINFA e SNTSF.

"Informamos que, por motivo de greve convocada pelos sindicatos SFRCI, SINFA e SNTSF, para o período compreendido entre as 00:00 e as 23:59 do dia 31 de maio de 2023, preveem-se fortes perturbações na circulação ferroviária, em todos os serviços, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, a 30 de maio e 1 de junho", refere a CP numa informação enviada aos clientes.

"Caso venham a ser definidos serviços mínimos pelo tribunal arbitral, esta informação será atualizada", acrescenta a operadora.

A CP informa que os clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional poderão solicitar o reembolso do valor total do bilhete ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

O reembolso ou troca podem ser efetuados nas bilheteiras ou em myCP, na área " Os seus bilhetes " - para bilhetes adquiridos na bilheteira 'online' ou na aplicação da CP-, até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente.

Passado esse prazo, e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto 'online' "Reembolso por Atraso ou Supressão", com o envio da digitalização do original do bilhete.

Na semana passada, o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) e a SNTSF/FECTRANS convocaram uma greve de 24 horas para o dia 31 de maio na CP.

Num comunicado divulgado a 15 de maio, o SFRCI avançou que, "em representação dos trabalhadores ferroviários da CP", entregou um pré-aviso de greve de 24 horas para o dia 31 de maio de 2023.

"A direção deste sindicato, no seguimento de reunião com a administração da CP realizada no dia 10 de maio 2023, ao ter conhecimento dos termos do acordo realizado entre esta e o sindicato dos maquinistas, verificou que esse acordo coloca em causa o acordo realizado entre Ministério das Infraestruturas, IMT, CP com o SFRCI em conjunto com outras ORT [organizações representativas dos trabalhadores] em 2018, no que respeita as regras de segurança da circulação de comboios", lê-se na mesma nota.

No dia seguinte, a 16 de maio, também o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) convocaram uma greve de 24 horas para o último dia de maio, pedindo a reabertura do processo de negociação para aumentar os salários dos trabalhadores.

"A SNTSF/FECTRANS entregou, ontem [dia 15 de maio] , um pré-aviso de greve para a CP, com a duração de 24 horas para o próximo dia 31 de maio", referiram as estruturas sindicais num comunicado então divulgado.

As razões apontadas para greve são a reabertura do processo negociação, o aumento dos salários que reponha o poder de compra perdido, a valorização das carreiras profissionais, a contratação de trabalhadores e contra a destruição de postos de trabalho e o cumprimento do acordo de 22 de julho de 2018, referente às funções em Agente Único.