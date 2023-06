Inflação na Europa: pedidos de ajuda aumentam mesmo nos países mais ricos

A inflação na Europa abranda, mas ainda está longe de estar a um nível baixo e, mesmo nos países com maior poder de compra, são muitas as famílias a necessitarem de ajuda para se alimentarem.

Num banco alimentar localizado no centro de Berlim, na Alemanha, os voluntários que ali trabalham veem muitas pessoas que antes da crise inflacionista tinham capacidade financeira para pagar as despesas alimentares.

Entre os cidadãos que agora necessitam de auxílio estão idosos reformados que tentam poupar ao máximo, mas a pensão continua a não ser suficiente para comprar o essencial.

Inflação desceu na França e na Alemanha

É certo que a inflação na Alemanha já teve mais alta, mas de abril para maio desceu perto de 1%. Do outro lado da fronteira, em França, também uma queda fez com que ficasse a rondar os 5%, no mês passado.

A inflação agravou-se, já se sabe, com a guerra na Ucrânia, mas agora que o custo de algumas matérias-primas desce de novo, o Executivo de Macron não quer que haja abusos por parte dos produtores.

Entretanto, a Federação Francesa da Indústria Agroalimentar veio dizer que quer evitar tais sanções e deu a entender que um conjunto de empresas produtoras estará já a negociar uma descida dos preços.