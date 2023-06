Os lares e centros de dia estão a passar sérias dificuldades perante o aumento de custos dos bens alimentares. A medida do IVA zero não teve praticamente impacto na tesouraria e o aumento da comparticipação do estado por utente tarda em chegar.

Fazer uma refeição para os utentes de um lar ou centro de dia praticamente custa três vezes mais quando comparado com setembro do ano passado.

As IPSS não sentiram a tão famosa medida do IVA zero, mas todos os dias sentem o peso da variação de preços.

As instituições tiveram de aumentar as mensalidades, mas nunca conseguiram acompanhar o aumento de custos e a comparticipação do Estado está longe de ser o ideal.

Estas instituições estão cada vez mais reféns de programas como desperdício zero que garantem produtos de grandes superfícies que já não são vendidos. Apesar da nobre função, estas instituições quase que mendigam para manter a atividade.