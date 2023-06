Vodafone desativará comunicações 3G a partir de julho de 2024 para se focar nas redes mais avançadas

A Vodafone Portugal vai iniciar dentro de um ano, a partir de julho de 2024, o desligamento da sua rede móvel de terceira geração (3G), anunciou esta sexta-feira a operadora de telecomunicações, indicando que este é “um passo importante para reforçar o acesso dos clientes no País a comunicações mais rápidas, eficientes e ainda mais seguras”.

A Vodafone nota que esta mudança “é inevitável perante a evolução tecnológica e permitirá responder ao crescente consumo de dados, realocando as frequências até agora utilizadas pelo 3G para uso de redes mais modernas como o 4G e 5G”.

“Com esta atualização, que beneficia a digitalização do País, as comunicações ganham mais velocidade, capacidade, estabilidade, eficiência e resiliência”, frisa a operadora em comunicado.

A Vodafone assegura que a “esmagadora maioria” dos seus clientes não será afetada pela desativação do 3G, por já usar equipamentos e cartões SIM compatíveis com as gerações mais avançadas.

Contudo, os clientes com equipamentos e cartões mais antigos serão contactados pela Vodafone e terão um ano para fazer uma transição, seja adquirindo equipamentos novos ou mudando os seus cartões SIM para outros mais recentes. Para tirar dúvidas aos clientes, a empresa criou uma página com perguntas e respostas sobre este tema.

A Vodafone lançou a rede 3G em Portugal no ano 2004. No seu comunicado a empresa nota que a desativação está em linha com movimentos similares da Vodafone nos Países Baixos, Alemanha, República Checa, Itália, Reino Unido e Irlanda.