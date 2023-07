Novas tarifas da energia elétrica entraram em vigor. O que muda?

As novas tarifas da energia elétrica entraram em vigor no sábado. Os preços devem manter-se para quem está no mercado regulado, mas podem subir no mercado livre.

Por um lado, aumenta a tarifa de acesso às redes, uma das componentes da fatura da eletricidade paga por todos os consumidores, por outro cai a tarifa de energia elétrica.

Esta combinação equilibra as contas e permite arrancar o mês de julho sem alterações nos preços da luz. Todavia, isto apenas acontece no mercado regulado, isto é, para 900.000 clientes que representam menos de 7% do consumo total.

No mercado livre, a situação poderá ser outra. A descida na tarifa da energia elétrica pode ser suficiente para compensar a subida no custo do acesso à rede.

No entanto, a entidade reguladora lembra que os preços no mercado grossista têm vindo a descer e que os comercializadores no mercado livre podem ajustar as ofertas no mesmo sentido.

Uma eventual descida na componente de energia por esses comercializadores pode compensar o aumento das tarifas de acesso às redes, como acontece para os clientes no mercado regulado.