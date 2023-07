Vendas da Tesla no segundo trimestre disparam mais de 80%

A estratégia da Tesla de baixar os preços parece estar a compensar, uma vez que no segundo trimestre o número de veículos entregues cresceu mais de 80% em termos homólogos, segundo os dados divulgados pela marca no domingo.

A fabricante de veículos elétricos, liderada por Elon Musk, entregou 466.140 carros entre abril e junho, mais 10% que no primeiro trimestre, mas mais 83% que no mesmo período do ano passado (quando o número nem chegou aos 255 mil).

Destes 466 mil carros, 446.915 são dos modelos 3 e Y, enquanto 19.225 são dos modelos S e X.

Segundo a agência de notícias “Reuters”, os analistas esperavam, em média, que a empresa entregasse 445 mil carros.

A nível de produção o crescimento foi de 9% em cadeia e de 85% face ao ano passado, para 479.700 veículos. Destes, 460.211 são dos modelos 3 e Y, enquanto 19.489 são dos modelos S e X.

A marca tem vindo a baixar os seus preços um pouco por todo o mundo. No início do segundo trimestre, após as vendas terem aumentado apenas 4% nos primeiros três meses em relação ao último trimestre de 2022, a Tesla anunciou uma nova baixa de preços.

Com o aumento da produção espera-se agora uma nova fábrica na Europa e Portugal é apontado como destino possível. A imprensa espanhola garante que Espanha foi descartada e que Portugal está muito bem colocado como alternativa para a localização da fábrica. Trata-se de um investimento que ronda os 5 mil milhões de euros e pode gerar entre 12 e 15 mil empregos.