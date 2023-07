Moeda comemorativa da Jornada Mundial da Juventude entra em circulação a 19 de julho

A passagem da Jornada Mundial da Juventude por Lisboa vai ter uma moeda comemorativa de 2 euros, que vai entrar em circulação a 19 de julho, segundo um aviso do Banco de Portugal publicado esta quarta-feira em Diário da República (DR).

Segundo a nota, a moeda terá um valor de 2 euros e será designada como “Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023”.

A distribuição da moeda ao público será efetuada através das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

A emissão desta moeda comemorativa já tinha sido aprovada, a 6 de junho, por portaria publicada em DR. Nessa portaria é indicado que na face nacional desta moeda “figuram: na orla superior a legenda Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023"; na parte inferior esquerda a representação do escudo de Portugal; ao centro a legenda Portugal; na parte direita, a legenda Casa da Moeda e a indicação do autor” e no “campo central do desenho figura a cruz peregrina”.

“A forma do globo terrestre é sugerida pelo conjunto de figuras de diversos tamanhos e de diferentes relevos, simbolizando a multietnicidade dos jovens participantes da Jornada. Na parte inferior, encontram-se duas mãos envolvendo o conjunto, representando ao mesmo tempo o acolhimento do Papa e também o sentido de inclusão e universalidade implícitos neste encontro.”

Segundo a portaria, o limite de emissão para esta moeda é de 2,03 milhões de euros.