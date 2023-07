Elon Musk lança 'startup' de inteligência artificial para concorrer com Microsoft e Google

Elon Musk anunciou o lançamento de uma startup para a área da inteligência artificial (IA), a xAI, que visa concorrer com as plataformas já no mercado, como a ChatGPT da OpenAI.

Segundo a Reuters, em notícia desta quinta-feira, 13 de julho, a empresa foi anunciada na quarta-feira, será liderada pelo próprio Musk, e tem como objetivo a criação de uma IA “curiosa ao máximo”, ao invés de programá-la com preceitos morais.

“Se tentasse compreender a verdadeira natureza do universo, seria a melhor coisa que eu poderia fazer de um ponto de vista de segurança de IA (…). Acho que vai ser pró-humanidade do ponto de vista que a humanidade é muito mais interessante do que a não-humanidade", afirmou Elon Musk.

O magnata, hoje a segunda personalidade mais rica do mundo na lista da Forbes, arriscou igualmente dizer que haverá máquinas mais inteligentes do que os humanos (chamadas “superinteligentes”) num prazo de seis anos, cita a agência.

Musk - que foi um dos fundadores da OpenAI em 2015, a empresa responsável pela aplicação de texto preditivo ChatGPT, saindo três anos depois - tem vindo a fazer alertas públicos relativamente ao perigo que a IA representa para a Humanidade devido ao potencial de “destruição civilizacional” que encerra.

Esta é uma resposta do líder da Tesla aos investimentos feitos pela Microsoft (que apostou na OpenAI) e da Google (que está a desenvolver a sua própria aplicação) na área da IA. Na equipa da xAI estão vários antigos profissionais destas duas empresas.

Musk disse igualmente que as autoridades chinesas querem que os países colaborem entre si para criar um enquadramento global para a regulação e supervisão inteligência artificial - uma impressão que lhe ficou de visitas recentes à China, cita a Reuters.