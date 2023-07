Direção-Geral do Orçamento divulga execução orçamental do 1.º semestre

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta segunda-feira a síntese de execução orçamental do primeiro semestre, depois de o Estado ter registado um excedente de 722 milhões de euros até maio.

O excedente orçamental, em contas públicas, alcançado até maio traduz-se por uma melhoria de 1.046 milhões de euros face ao período homólogo de 2022, ainda que tenha recuado em relação ao excedente de 962 milhões registado até abril deste ano.

A evolução resultou de uma desaceleração da receita (ajustada) -- crescimento de 7,7% até maio -- e uma aceleração da despesa -- de 4,8% até maio.

Nos primeiros cinco meses do ano, a receita fiscal do Estado aumentou 8,6% face ao mesmo período de 2022, totalizando 19.203,1 milhões de euros.

Já as medidas para mitigar o efeito da crise energética e inflacionista custaram ao Estado 789,6 milhões de euros.

No primeiro semestre do ano passado, o Estado registou um excedente de 1.113 milhões de euros, uma melhoria de 8.429 milhões de euros face aos primeiros seis meses de 2021.

Estes dados são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, utilizada tradicionalmente para avaliação do saldo orçamental por Bruxelas e para comparação com os outros países, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).