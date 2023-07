Galp alcança lucro de 508 milhões de euros até junho

A Galp Energia obteve um resultado líquido positivo, em base ajustada, de 508 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, mais 21% do que em igual período de 2022, revelou a petrolífera em comunicado ao mercado esta segunda-feira.

Em base contabilística, pelas normas IFRS, o resultado líquido do primeiro semestre cifrou-se em 603 milhões de euros, representando uma redução de 15% face ao ano passado.

O período de abril a junho foi marcado por uma ligeira redução do resultado líquido: o resultado ajustado do segundo trimestre foi de 258 milhões de euros, menos 3% do que no período homólogo, mas ligeiramente acima dos 250 milhões ganhos entre janeiro e março.

No conjunto do primeiro semestre o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) sofreu uma queda de 16%, para 1,78 mil milhões de euros, numa base ajustada (ou seja, expurgada dos efeitos de custo de substituição de stocks), indica o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O EBITDA da divisão de exploração e produção de petróleo (upstream) baixou 36%, para 1,07 mil milhões de euros, o que foi apenas parcialmente compensado pela melhoria de 84% do EBITDA da área industrial (onde se inclui a refinação), para 524 milhões de euros.

A área a montante da cadeia de valor refletiu uma descida da produção média de 4%, para 118,5 mil barris por dia, e uma queda de 30% no preço de venda do petróleo, para 74,5 dólares por barril.

Já na refinação a margem da Galp baixou 14% em termos homólogos, para 10,9 dólares por barril (ainda assim num patamar historicamente elevado).

Além da queda das cotações, a descida do EBITDA do grupo também refletiu a venda de ativos em Angola por parte da Galp. Na área industrial, apesar de uma menor margem de refinação, a Galp conseguiu manter o fornecimento de produtos petrolíferos praticamente estável e aumentar os ganhos na venda internacional de gás, registando ainda um aumento na venda de eletricidade das unidades de cogeração que tem em Sines.

Apesar da redução dos preços internacionais das matérias-primas face ao ano passado, a Galp mantém as suas previsões para os resultados deste ano, esperando gerar um EBITDA da ordem dos 3,2 mil milhões de euros.

A empresa conta agora com o barril de petróleo a 75 dólares e espera para este ano uma margem de refinação de cerca de 9 dólares por barril, enquanto o preço de venda da eletricidade nas suas centrais solares deve aproximar-se dos 80 euros por megawatt hora (MWh). O pressuposto considerado pela Galp para o preço do gás natural este ano é de 40 euros por MWh.

O investimento líquido do grupo em 2023 deverá situar-se entre os 400 e os 600 milhões de euros.

Notícia atualizada às 7h19.