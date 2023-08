O preço da carne tem vindo a baixar, a seguir a tendência do que tem acontecido com os produtos isentos de IVA. Uma descida que, ainda assim, é considerada insuficiente pelos compradores que continuam a fazer contas para conseguirem superar a inflação.

Num talho de Matosinhos, esta segunda-feira, poucos entram para comprar carne e muitos vão apenas ver os preços. Os cartazes que apregoam promoções

refletem a baixa de preço que os proprietários dizem ter sido possível, em boa parte, com a entrada em vigor do apoio do Governo.

Portugueses compram menos

Apesar desta descida nas carnes, o custo de vida ainda pesa na carteira dos portugueses, que compram menos. Contudo, para os clientes a diferença é pouca

por muita ginástica que façam a fazer a ronda pelos preços mais baratos.

O IVA zero em 46 produtos alimentares entrou em vigor em abril e vai prolongar-se até ao final do ano.