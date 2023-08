Eólicas flutuantes produzem energia para 25 mil casas

Nesta viagem ao encontro dos três moinhos de vento, os 18 quilómetros são percorridos com a ajuda de pequenos grupos de golfinhos. Numa costa que afunda rapidamente, estas plataformas flutuantes estão ancoradas a 100 metros de profundidade.

Este parque começou a ser pensado quando o protótipo de eólica estava a ser testado ao largo da Póvoa de Varzim e entrou em funcionamento há três anos.

Fornece energia para 25 mil casas, numa produção anual que no ano passado fechou nos 78 gigawatts por hora (GWh). Feitas as contas, evita a emissão do corresponde a 33 mil toneladas de dióxido de carbono por ano.

O leilão de energia eólica off shore deverá avançar ainda este ano com dois lotes. A concurso na zona de Viana do Castelo, um lote ao largo de Leixões e quatro na Figueira da Foz

As torres eólicas no mar tem uma capacidade de produzir cerca do dobro do que as mesmas turbinas em terra, e prevê-se que as que estão ao largo de Viana produzam energia pelo menos até 2045.

De janeiro a agosto de 2023, o WindFloat Atlantic atingiu uma produção acumulada de 48,3 GWh de energia limpa.