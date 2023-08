Compra do Credit Suisse faz disparar lucros do UBS em mais de sete vezes no primeiro semestre

O lucro do banco suíço UBS disparou, no primeiro semestre, para os 29,9 mil milhões de dólares (cerca de 27,6 mil milhões de euros ao câmbio atual), já com a integração do Credit Suisse no seu balanço depois da compra forçada de março último.

O UBS multiplicou por mais de sete vezes o lucro registado no período homólogo, que se ficou pelos 4,24 mil milhões de dólares (3,91 mil milhões de euros).

O banco atribui a subida do lucro a 28,9 mil milhões de dólares (26,7 mil milhões de euros) de goodwill negativo, que contabiliza a diferença entre o valor de aquisição do Credit Suisse e o valor líquido dos ativos do antigo banco.



O UBS comprou em março o Credit Suisse a um forte desconto. Despendeu apenas o equivalente a 3 mil milhões de euros na aquisição, numa compra forçada pelas autoridades suíças devido à crise de confiança dos mercados na solidez do Credit Suisse. A aquisição foi formalmente concluída em junho último.

As receitas diminuíram ligeiramente para os 18,8 mil milhões de dólares (17,3 mil milhões de euros), face a 18,3 mil milhões de dólares (16,9 mil milhões de euros) do primeiro semestre de 2022.

Relativamente ao segundo trimestre, o lucro aumentou para os 28,9 mil milhões de dólares (26,7 mil milhões de euros), um aumento absoluto de 26,6 mil milhões de dólares (24,5 mil milhões de euros) em relação ao trimestre homólogo.

O banco anunciou que a integração do Credit Suisse irá implicar reduções de custos de até 10 mil milhões de dólares (9,2 mil milhões de euros) até 2026; e prevê a conclusão da fusão para 2024.

O UBS e o banco suíço do Credit Suisse irão operar separadamente até à fusão prevista para 2024, anunciou o banco. A marca e as operações do Credit Suisse irão continuar até à migração dos clientes para o UBS, que deverá ser concluída em 2025.

“A nossa avaliação mostra claramente que a integração total é o melhor resultado para o UBS, para os nossos investidores e parceiros e para a economia da Suíça”, de acordo com o presidente executivo do UBS, Sergio Ermotti, citado no comunicado de imprensa.