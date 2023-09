O saldo das contas públicas voltou a crescer em julho. O excedente orçamental ultrapassa os 2.100 milhões de euros, mais 1.500 milhões do que no mesmo período de 2022.

A receita cresceu 8,6%, graças ao crescimento das contribuições para a Segurança Social e dos impostos, em particular do IRS, cuja receita cresceu mais de 13%.

As receitas do IRC foram as que mais aumentaram, mais de 16% até julho. Já no IVA, cresceram cerca de 8%, o que traduz um ligeiro abrandamento em relação aos meses anteriores.

Do lado da despesa houve uma subida de cerca de 6% dos gastos do Estado.

Em comunicado, o Ministério das Finanças explica que os números ainda não refletem na totalidade as medidas de resposta ao choque geopolítico nem a subida intercalar das pensões, que terá um impacto significativo nos próximos meses.