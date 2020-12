Foi assim que Sydney entrou em 2021

O mundo já está a entrar em 2021 e a deixar para trás um ano que não vai deixar saudades, mas que ninguém vai esquecer.

Em Sydney, na Austrália, os relógios já passam das 00:00 de dia 1 de janeiro de 2021. A emblemática Casa da Opera tem habitualmente nesta altura o céu coberto de fogos de artificio e este ano não é diferente, embora com uma duração mais reduzida do que é habitual e sem permissão de pessoas a assistir ao vivo no local.

As celebrações vão ser mais comedidas no mundo inteiro por causa da pandemia, mas mesmo assim a passagem do ano é assinalada.