A semana em revista: tráfico de diamantes e o desconto nos combustíveis

COP26: Barack Obama critica China e Rússia

O antigo Presidente dos EUA, Barack Obama, deu início à segunda semana da COP26 com um discurso muito crítico. O antigo chefe de Estado foi fundamental na assinatura do Acordo de Paris para o clima em 2015.

Barack Obama deixou críticas à China e Rússia, porque os líderes dos dois maiores emissores do mundo recusaram estar presentes na cimeira.

OPERAÇÃO MIRÍADE

A Polícia Judiciária (PJ) executou, a 8 de novembro, 100 mandados de busca e fez 11 detenções, incluindo militares, um advogado, um agente da PSP e um guarda da GNR, no âmbito da Operação Miríade, num inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Em causa está a investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais que "se dedica a obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas", com vista ao branqueamento de capitais.

Ricardinho em lágrimas no adeus à seleção nacional de futsal

Um mês depois de ganhar o mundial de futsal, Ricardinho disse adeus à seleção portuguesa. Aos 36 anos de idade, o melhor do mundo não conseguiu conter a emoção.

No momento da despedida, estiveram presentes colegas de equipa, membros da federação e selecionador de futsal, Jorge Braz.

AUTOvoucher entra em vigor

Cerca de 1.800 postos de combustível aderiram ao “AUTOvoucher”, o programa do Governo que promove um desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis, para fazer face à subida dos preços, e que entrou em vigor na quarta-feira.

Os consumidores vão poder beneficiar do desconto “AUTOvoucher” num total de 50 litros por mês, entre novembro e março de 2022. O desconto de 10 cêntimos por litro será reembolsado diretamente na conta bancária do contribuinte no prazo máximo de dois dias úteis.

Resgatados 37 homens de embarcação em águas internacionais a sul do Algarve

A Marinha resgatou na quinta-feira 37 homens, quatro deles adolescentes entre os 16 e 17 anos, "alegadamente oriundos do Norte de África", de uma embarcação que navegava em águas internacionais, a sul do Algarve.

A costa algarvia tem recebido nos últimos dois anos vários desembarques ilegais de migrantes marroquinos.