Padre condenado por abusos sexuais de menores vê pedido de libertação negado

Um padre do Seminário do Fundão corre o risco de cumprir nove dos dez anos de prisão a que foi condenado por abuso sexual de menores. Em julho, recebeu parecer favorável do conselho técnico para sair da cadeia da Guarda mas, esta semana, o Tribunal de Execução de Penas de Coimbra voltou a recusar o pedido de libertação.

Até hoje, o padre de 46 anos nunca assumiu qualquer culpa ou demonstrou arrependimento, pelo que os juízes concluíram que o sacerdote ainda não interiorizou a gravidade dos crimes. Assim sendo, o Tribunal de Execução de Penas considerou que subsistiam as necessidades de prevenção especial e geral, ou seja, nem o condenado reunia condições para sair da cadeia, nem a sociedade estaria preparada para o receber.

Luís Mendes foi condenado em 2013 por 19 crimes: 11 de abuso sexual de menores, sete de abuso de menores dependentes e um crime de coação sexual. Segundo a investigação do semanário Expresso, o Bispo da Diocese da Guarda, que sempre visitou o padre na cadeia da Guarda, não reportou o relato das vítimas às autoridades policiais e é por isso suspeito de encobrimento.

Jornalista: Madalena Ferreira

Imagem: Paulo Gabriel