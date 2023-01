Igreja “preparada” para resultado de relatório sobre abusos sexuais

A Comissão Independente que investiga os abusos sexuais na Igreja antecipou esta terça-feira a entrega do relatório final em três dias para 13 de fevereiro. O conselho permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) esteve reunido em Fátima, diz não ter expectativas e aguarda a conclusão dos trabalhos.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assegura estar preparada para “tomar medidas adequadas” que se imponham pelo relatório da Comissão Independente que estuda os casos de abusos na Igreja, mas recusa apontar uma expectativa sobre os resultados do documento.

"Nós estaremos prontos para agir no sentido de tomarmos as medidas adequadas em relação ao que estiver", para que este flagelo e drama se erradique da vida da Igreja o mais possível. Queremos que seja na totalidade, admite o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Barbosa.

A divulgação do relatório final de abusos sexuais na Igreja Católica estava previsto para o dia 16 de fevereiro, mas será conhecido a 13 de fevereiro. A versão pública não vai conter a identidade dos envolvidos.

A Conferência Episcopal recebe o documento no dia anterior à divulgação. A reação será feita no dia da apresentação por comunicado, mas a análise mais aprofundada está marcada para dia 3 de março, numa Assembleia plenária extraordinária com tema único a realizar em Fátima.