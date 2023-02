Abusos na Igreja: "Pedimos perdão. Não toleraremos abusos nem abusadores"

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) afirmou esta segunda-feira que o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja "exprime uma dura e trágica realidade: houve, e há, vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos".

"Pedimos perdão a todas as vítimas: às que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e às que ainda convivem com a sua dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém", acrescentou.