Bispo de Angra revela que há mais um caso de abuso sexual nos Açores

O bispo de Angra do Heroísmo, nos Açores, diz que foi feita uma nova denúncia de abusos na região e refere que se trata de um membro leigo, que não está ligado ao sacerdócio.

D. Armando Esteves Domingues admite que recebeu outra queixa de uma outra pessoa de abusos sexuais na ilha de São Miguel. Este novo caso surge depois da diocese de Angra ter afastado preventivamente dois padres que estavam incluídos na lista da Comissão Independente.

Armando Esteves Domingues disse que mantém um canal aberto em que o próprio recebe paroquianos, tendo referido que a Diocese "vai estar atenta a quem queira falar".

"É um tempo em que nós gostaríamos que as vítimas fossem profundamente acolhidas, amadas, se possível, curadas", defende o bispo de Angra.

Questionado sobre as indemnizações às vítimas dos abusos sexuais, D. Armando Esteves Domingues considera que devem ser decididas em sede própria.

O relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal identificou denúncias relativas a oito casos de alegados abusos ocorridos em sete concelhos dos Açores: dois nas Velas e um na Calheta, ilha de São Jorge; um no Faial; um em Angra do Heroísmo e um na Praia da Vitória, na Ilha Terceira; um no concelho das Lajes e outro em São Roque, ambos na ilha do Pico, refere ainda o comunicado.