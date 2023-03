Logo depois da Lisboa ter anunciado que da lista de 24 nomes que recebeu, há cinco padres no ativo e que, para já, vai manter-se em funções, a Diocese do Porto informa que a Comissão Independente entregou “uma lista de alegados abusadores que continha 12 nomes”. Deste total, sete sacerdotes estão em funções e vão continuar por falta de “qualquer pista”.

No passado dia 3 de março, através da Comissão Independente chegou à diocese do Porto “uma lista de alegados abusadores que continha 12 nomes. Foi possível aferir, desde logo, que quatro já faleceram e um já não pertence à diocese. Por informação oral do Grupo de Investigação Histórica, ficou-se a saber que as denúncias se reportam às décadas de 70 e 80”.

"Imediatamente foi iniciada a investigação prévia a respeito dos 7 clérigos vivos. Nos arquivos diocesanos, não se encontra qualquer indício de possíveis crimes de abusos, tal como, aliás, o Grupo de Investigação Histórica já tinha verificado. À Comissão Diocesana para o Cuidado dos Frágeis também não chegou qualquer denúncia relativamente a estes nomes", refere a diocese.

Perante estes factos, sustenta a diocese, e apesar de o “processo de investigação” continuar, “o bispo diocesano já reuniu com diversas pessoas, algumas das quais já não vivem na área da Diocese do Porto, à procura de eventuais informações complementares”.