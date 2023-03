Abusos sexuais: Santos Silva diz que país precisa da Igreja Católica

O presidente da Assembleia da República disse este sábado que confia que a Igreja Católica Portuguesa saberá superar o problema dos abusos sexuais e que os responsáveis tomarão as medidas necessárias para um virar de página.

Em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, onde esteve para inaugurar a Festa do Queijo, Augusto Santos Silva referiu que a Igreja Católica Portuguesa foi "assolada por um escândalo horrível" e que confia que os seus responsáveis para "tomar as medidas necessárias para que esta página possa ser virada".

"Confio em que a Igreja saiba superar esse problema, agindo. Há várias propostas que tem sido feitas quer no interior da Igreja quer na comissão independente e julgo que os responsáveis vão tomar as medidas necessárias para que esta página possa ser virada", declarou.

Salientando que é preciso separar o que são "instituições seculares e conjunturas difíceis", a segunda mais alta figura do Estado frisou que o país precisa da Igreja Católica.

"Não do ponto de vista confessional, mas para que os nossos idosos tenham apoio, as IPSS continuem a florescer e para que as pessoas mais desvalidas tenham, às vezes, uma palavra de carinho e de conforto", salvaguardou Augusto Santos Silva.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica validou 512 testemunhos, apontando, por extrapolação, para pelo menos 4.815 vítimas. Vinte e cinco casos foram enviados ao Ministério Público, que abriu 15 inquéritos, dos quais nove foram arquivados.

Os testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, o espaço temporal abrangido pelo trabalho da comissão. No relatório, divulgado em fevereiro, a comissão alertou que os dados recolhidos nos arquivos eclesiásticos sobre a incidência dos abusos sexuais "devem ser entendidos como a 'ponta do iceberg'" deste fenómeno.A comissão entregou aos bispos diocesanos listas de alegados abusadores, alguns ainda no ativo.

Nos últimos dias, várias dioceses anunciaram a suspensão de sacerdotes, enquanto decorrem investigações sobre alegados casos de abuso por eles praticados.