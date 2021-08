Jornalistas da CNN divulgam vídeo de momento de tensão com os talibãs

Os correspondentes da CNN no Afeganistão divulgaram esta quinta-feira imagens de um momento de tensão entre a equipa de repórteres norte-americana e combatentes talibãs que se preparavam para agredir os jornalistas com a coronha das armas.

O confronto aconteceu depois da equipa da CNN ser abordada por civis afegãos com pedidos de ajuda para chegar ao aeroporto de Cabul. Nas imagens, é possível observar várias pessoas, incluindo algumas que diziam ser intérpretes que colaboraram com os norte-americanos, mostrarem documentos e passaportes.

“Vinham ter connosco com documentos, passaportes, diziam-nos ‘por favor, trabalhei como intérprete, ajudem-me a entrar, ajudem-me a chegar à América, ajudem-me a sair do país’”, conta a repórter Clarissa Ward.

Nessa altura, o produtor da equipa, que filmava estes momentos com a câmara do seu telemóvel, foi abordado por dois talibãs, que se preparavam para agredir os jornalistas com a coronha das suas armas. Segundo os correspondentes norte-americanos, terá sido um terceiro combatente talibã que impediu a agressão, explicando que se tratavam de jornalistas.