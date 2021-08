Afeganistão. A lista das proibições que os talibãs impuseram às mulheres

Com o regresso dos Talibã ao poder, as mulheres deverão voltar a desaparecer do espaço público. Nos anos em que estiveram no poder, entre 1996 e 2001, o grupo extremista islâmico impôs uma lista de 29 regras que retirava às mulheres todo o tipo de direitos.

Durante anos, o Afeganistão foi considerado o país mais perigoso do mundo para as mulheres e encontra-se, por enquanto, no segundo lugar, depois da Índia.

Antes do regresso dos Talibã, a vida para a maioria das afegãs já era uma rotina infernal, marcada por casamentos infantis, violações e violência física e verbal. Contudo, a sociedade registou alguns progressos nos últimos 20 anos, desde o afastamento dos Talibã. As raparigas podiam estudar, as mulheres trabalhavam e ocupavam cargos públicos.

O regime violento e repressivo que regressa ao Afeganistão tem tentado passar a imagem de que mudou, mas o terror que leva milhares de afegãos a tentar a qualquer custo fugir do país é revelador.

A Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão recuperou a lista das 29 proibições que os talibã impuseram ao sexo feminino, ao abrigo da Sharia, a lei islâmica:

As mulheres não podem trabalhar fora de casa, à exceção de um número reduzido de médicas e enfermeiras e apenas em alguns hospitais de Cabul.

à exceção de um número reduzido de médicas e enfermeiras e apenas em alguns hospitais de Cabul. As mulheres não podem sair de casa sem estarem acompanhadas pelo marido ou um parente, homem.

pelo marido ou um parente, homem. Não podem ser observadas por um médico. Perante a falta de profissionais de saúde do sexo feminino, muitas mulheres morrem sem assistência médica.

Perante a falta de profissionais de saúde do sexo feminino, muitas mulheres morrem sem assistência médica. As mulheres não podem frequentar a escola.

Não podem mostrar qualquer parte do corpo em público e são obrigadas a usar burca.

As mulheres acusadas de ter relações sexuais fora do casamento são apedrejadas.

Os cosméticos estão proibidos e há relatos de mulheres a quem os talibã cortaram dedos por usarem verniz.

e há relatos de mulheres a quem os talibã cortaram dedos por usarem verniz. A voz das mulheres não pode ser ouvida em público , nem os seus passos e estão proibidas de rir.

, nem os seus passos e estão Não podem ir à janela ou à varanda de casa para não serem vistas. não podem usar as casas de banho públicas.

não podem usar as casas de banho públicas. É proibido publicar imagens de mulheres em revistas ou livros, muito menos dar-lhes espaço na rádio ou na televisão.

muito menos dar-lhes espaço na rádio ou na televisão. As mulheres estão também impedidas de andar de bicicleta ou de mota e de praticar desporto. Esta quinta-feira, Khalida Popal, antiga capitã da equipa de futebol feminino do Afeganistão, a viver na Dinamarca apelou às jogadoras do país para que eliminem as redes sociais e fotografias, queimem os equipamentos e se escondam, para salvar a vida.

Esta quinta-feira, Khalida Popal, antiga capitã da equipa de futebol feminino do Afeganistão, a viver na Dinamarca apelou às jogadoras do país para que eliminem as redes sociais e fotografias, queimem os equipamentos e se escondam, para salvar a vida. Nenhuma praça, rua, avenida pode incluir a palavra "mulher".

Desta vez será diferente disseram os homens armados que esta semana tomaram Cabul, mas as poucas mulheres que ousaram manter as rotinas foram mandadas para casa.

No Afeganistão Talibã já há autocarros para homens e mulheres.

Enquanto estiverem no poder, os extremistas islâmicos passaram a chamar jardim da primavera ao jardim das mulheres, em Cabul.

Entre as poucas proibições comuns entre os dois sexos, está a liberdade para ouvir música, ver filmes ou até mesmo televisão, cujo conteúdo não seja a propaganda islâmica com que os Talibã voltam a subjugar o Afeganistão.

