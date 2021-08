Bebé entregue a soldados norte-americanos está com o pai e em segurança

A imagem de um bebé a ser entregue pelos pais aos soldados norte-americanos em Cabul, no Afeganistão, é uma das mais desoladoras desde a chegada dos talibãs ao poder, no passado domingo.

"O bebé visto no vídeo foi levado para uma unidade de tratamento médico e cuidado por profissionais de saúde", informou o major James Stenger, porta-voz dos fuzileiros navais, ao The New York Times.

"Posso confirmar que o bebé se reencontrou com o pai e está seguro no aeroporto", acrescentou.

James Stenger não avançou mais detalhes, nomeadamente, o número de crianças que terão sido levadas para as instalações norte-americanas em situações semelhantes nos últimos dias.

Os talibãs, movimento extremista afegão, entrou no domingo em Cabul, após ter conquistado a maioria das capitais provinciais do Afeganistão numa ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada por Washington contra o regime talibã, que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, cérebro dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

Os talibãs já asseguraram que as mulheres poderão estudar e trabalhar. Quando ocuparam o poder, entre 1996 e 2001, aquelas estiveram impedidas de estudar, trabalhar ou andar na rua sem "guardião".