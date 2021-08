Afeganistão. Países do G7 exigem passagem segura até ao aeroporto de Cabul 

Os países do G7 vão exigir aos Talibã que deixem chegar ao aeroporto de Cabul os afegãos que quiserem sair do país depois de dia 31 de agosto, quando o exército dos Estados Unidos abandonar o Afeganistão.

Nas últimas 24 horas, foram resgatadas mais de 20 mil pessoas.

As imagens de satélite mostram o caos junto ao aeroporto, os passageiros em formação na placa e outros já em fila para um dos 32 C-17 que os Estados estão a usar para tirar centenas de milhares de pessoas do Afeganistão.

A União Europeia bloqueou um apoio de mil milhões de euros ao Afeganistão para os próximos 7 anos. Dinheiro que só vai chegar a Cabul depois de serem dadas provas de que são cumpridos critérios de respeito pela democracia e direitos humanos.

EUA não vão prolongar prazo de retirada de soldados do Afeganistão

O Presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu não prolongar o prazo de 31 de agosto para a retirada final dos soldados norte-americanos do Afeganistão, disse esta terça-feira um funcionário do Governo.

Biden tomou a decisão após consultar a sua equipa de segurança nacional, ponderando os riscos de manter as forças no terreno para além do prazo e optando por concluir a missão na próxima terça-feira, prazo que tinha sido por si definido, ainda antes de os talibãs terem tomado conta de Cabul, em 15 de agosto.

Biden pediu à sua equipa de segurança nacional para criar planos de contingência, caso surja uma situação cujo prazo precise de ser ligeiramente prorrogado, disse a mesma fonte governamental.