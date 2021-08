Governo chinês estabeleceu "comunicação eficaz" com os talibãs

A China afirmou hoje ter estabelecido uma "comunicação e consulta abertas e eficazes com os talibãs", após uma reunião entre representantes do movimento e o embaixador de Pequim em Cabul.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, não deu detalhes sobre a reunião, que ocorreu na terça-feira, entre o vice-chefe do gabinete político dos talibãs, Abdul Salam Hanafi, e o embaixador Wang Yu.

Mas disse que a China considera Cabul uma "plataforma e canal importante para ambos os lados discutirem assuntos importantes".

A China recebeu uma delegação liderada pelo líder dos talibãs, 'mullah' Abdul Ghani Baradar, para conversas, no mês passado, antes da chegada do movimento ao poder.

A China manteve aberta a sua embaixada na cidade e diz que não tem planos para uma retirada em massa dos seus cidadãos no Afeganistão. Pequim criticou implacavelmente os Estados Unidos por causa das cenas caóticas no aeroporto de Cabul.

"Sempre respeitamos a independência soberana e a integridade territorial do Afeganistão, seguimos uma política de não interferência nos assuntos internos do Afeganistão e aderimos a uma política de amizade para com todo o povo afegão", disse Wang, aos jornalistas, em conferência de imprensa.