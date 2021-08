Talibã vão permitir a saída de afegãos em voos comerciais depois de 31 de agosto

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse, esta quarta-feira, que os talibã vão permitir a saída de afegãos em voos comerciais depois do dia 31 de agosto, a data limite para a retirada das tropas do Afeganistão.

Os talibã tem-se mostrado intransigentes quanto à saída de pessoas para além de dia 31 deste mês, mas agora parecem mais recetivos. A chanceler alemã e o primeiro-ministro canadiano defendem que a comunidade internacional deve continuar o diálogo com os talibã.

Cerca de 4.500 americanos já deixaram o Afeganistão, mas há ainda pelo menos 1.500 que querem sair.

Os Estados Unidos darão prioridade à saída das suas tropas do Afeganistão no "último par de dias" antes de 31 de agosto, mas asseguraram que continuarão a retirar os seus cidadãos e colaboradores afegãos até ao fim, se necessário.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, explicou, esta quarta-feira, que nos últimos dias antes de 31 de agosto, as forças dos Estados Unidos começarão a alterar prioridades para retirar do país os seus efetivos.

"Começaremos a priorizar a partida de equipamento e recursos militares, o que não significa que se houver pessoas necessitadas de sair do país não tentemos levá-las, mas reservaremos uma parte dessa capacidade no último par de dias para dar prioridade à saída da presença militar", disse Kirby.

O porta-voz sublinhou que as vidas serão sempre mais importantes que qualquer tipo de equipamento militar na retirada do Afeganistão.

Veja também: