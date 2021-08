EUA querem retirar últimos civis do Afeganistão nas próximas 48 horas

Os Estados Unidos ainda têm pelo menos 300 civis retidos no Afeganistão. O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, confirma que estão a ser feitos todos os esforços para retirar os cidadãos nas próximas 48 horas.

A informação foi avançada no mesmo dia em que o Presidente Biden prestou homenagem aos 13 soldados mortos no atentado desta semana no aeroporto de Cabul.

Joe Biden chegou de helicóptero à base aérea de Doven, no estado do Delaware, onde chegaram os corpos dos soldados mortos e as famílias para uma última homenagem às vítimas do ataque mais letal para as forças norte-americanas no Afeganistão.

O prazo exigido pelos talibãs para que os Estado e seus aliados deixem completamente o país extingue-se no dia 31 de agosto.

Cerca de 114.400 pessoas, incluindo quase 5.500 cidadãos americanos, foram retirados do Afeganistão numa ponte aérea desde 14 de agosto, data da véspera da captura de Cabul pelos talibãs.

Veja também: