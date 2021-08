Conselho da Europa lembra "obrigações" de Estados-membros em termos de acolhimento de afegãos

O Conselho da Europa lembrou hoje aos seus 47 Estados-membros as "obrigações" em termos de acolhimento das pessoas que fogem do Afeganistão, sublinhando a "capacidade individual e coletiva" de garantir a sua proteção.

"Os Estados-membros devem comprometer-se formalmente a gerir a chegada de pessoas que fogem da terrível situação no Afeganistão, em conformidade com as suas obrigações em matéria de direitos humanos", considerou, numa declaração pública, a comissária para os direitos humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic.