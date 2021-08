ONU pede aos Talibã para cumprirem compromissos

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou na segunda-feira uma resolução sobre o Afeganistão.

A ONU alerta os Talibã para a necessidade de honrarem o compromisso de permitir a saída de afegãos e estrangeiros que queiram abandonar o país.

Foi feito também um apelo para que não haja impedimentos à entrada de ajuda humanitária no país.

O documento reafirma ainda a importância da defesa dos direitos das mulheres e das minorias e da luta contra o terrorismo.

Este documento das Nações Unidas foi aprovado com 13 países a favor e com as abstenções da China e da Rússia.

