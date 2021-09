Número dois dos talibã deverá ser o novo primeiro-ministro do Afeganistão

Mullah Abdul Ghani Baradar deverá ser novo chefe de Governo do Afeganistão. A notícia está a ser avançada pela agência Reuters, que diz ter confirmado a informação junto de três fontes ligadas aos talibã.

No entanto, a agência France-Presse escreve que só amanhã deverão ser conhecidos pormenores relativamente ao novo executivo.

Baradar é cofundador e número dois do movimento fundamentalista que, há quase três semanas, tomou o poder no Afeganistão. Liderava as operações através do Qatar, onde estava instalado o gabinete político talibã.

De acordo com a imprensa internacional, a cerimónia de tomada de posse do novo Governo afegão deverá acontecer no Palácio Presidencial.



