Mulheres não podem voltar ao trabalho no Afeganistão

No espaço de dias, o regime talibã confirmou as piores expectativas das mulheres afegãs. Cabul foi este sábado palco de uma manifestação com centenas de mulheres envergando burca e empunhando cartazes, muitos em inglês, demonstrando apoio aos talibãs.

Homens armados escoltaram o grupo até à Universidade de Cabul e foi aí que pelas palavras de uma das oradoras, parte do véu parece cair. Por debaixo das vestes que lhes cobrem todo o corpo, reivindicam os direitos humanos que lhes são devidos.

Nas semanas anteriores, as mulheres que encontraram coragem para desafiar os radicais e a misogenia por decreto foram alvo de repressão nas ruas.

Os talibã anunciaram o executivo de transição, mas não incluíram mulheres na governação. Dias depois veio a proibição de fazerem desporto e mais recentemente foram aconselhadas a não ir trabalhar, limitando-se à lida da casa.

Na capital, a reabertura de aeroporto internacional permitiu a retirada de pelo menos 250 pessoas, a maioria estrangeiros, em voos civis de repatriamento com destino ao Qatar.

