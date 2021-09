Costa enaltece "prestação imaculada" dos militares portugueses no Afeganistão

O primeiro-ministro e o ministro da Defesa estão hoje no campo militar de Santa Margarida, em Constância, numa homenagem aos militares portugueses que estiveram no Afeganistão.



A sexta força nacional destacada no Afeganistão, que cumpriu missão entre janeiro e maio deste ano, recebe hoje o Estandarte Nacional. Uma honra militar destinada a enaltecer o serviço prestado ao país.

No discurso que preparou para a cerimónia, António Costa lembrou e homenageou os dois militares portugueses que morreram no Afeganistão. O primeiro-ministro destacou ainda a prestação imaculada das forças nacionais na controversa retirada da NATO do país.