Explosão violenta atinge mesquita xiita no norte do Afeganistão

Uma violenta explosão foi registada numa mesquita, localizada na região norte do Afeganistão. Terão morrido 50 pessoas e 140 pessoas ficaram feridas, avança a AFP, com base em fontes hospitalares.

Inicialmente, os Médicos Sem Fronteiras avançaram que a explosão tinha provocado 15 mortos 90 feridas. No entanto, o responsável pela organização não-governamental (ONG) admitiu que o número de vítimas deveria aumentar, à medida que cheguem novas informações do local.

A explosão aconteceu numa mesquita xiita - uma minoria religiosa no Afeganistão -, na província de Kunduz. A informação foi confirmada à AFP pelo porta-voz do Ministério do Interior, Qari Sayed Khosti. Estavam a decorrer as habituais orações de sexta-feira.

A causa da explosão ainda não foi esclarecida e nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque.

Nas últimas semanas foram registados vários ataques no Afeganistão, alguns deles reivindicados pelo Daesh. A mesquita de Cabul foi um dos alvos destes atentados.

Em atualização