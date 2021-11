Irão recebeu 300.000 refugiados afegãos desde que talibãs tomaram poder

Cerca de 300.000 refugiados afegãos chegaram ao Irão desde que, em agosto, os talibãs conquistaram o poder no Afeganistão, juntando-se aos 3,6 milhões que vivem no país há décadas, segundo o Conselho Norueguês para os Refugiados (CNR).

Face a esta situação, o CNR pediu ajuda internacional para que o Irão possa fazer frente à grande afluência de pessoas vindas do Afeganistão.

"Não se pode esperar que o Irão acolha tantos afegãos com tão pouca ajuda da comunidade internacional, que deve aumentar o apoio dentro do Afeganistão e aos países vizinhos, como o Irão, antes do inverno"", afirmou, num comunicado, o secretário-geral do CNR, Jan Egeland, que está de visita a Teerão.