O retrato de atletas afegãs obrigadas a usar burca e proibidas de praticar desporto

A vida das mulheres afegãs, desde a tomada de poder dos Talibã, em agosto de 2021, paralisou. Apesar de, até àquele verão, viverem numa sociedade conservadora, já tinham conseguido conquistar certas liberdades que viram dissiparem-se a partir do momento em que o Afeganistão caiu nas mãos daquele grupo.

Embora a prática de desporto por mulheres fosse um tema altamente controverso na sociedade afegã, havia mulheres que a desafiavam e insistiam em praticá-la profissionalmente.

Mahjabin Hakimi era jogadora de voleibol da seleção afegã. Já tinha participado em várias competições internacionais e nacionais através de uma equipa de Cabul. Em outubro de 2021 foi morta pelos Tabilã.

Todos as mulheres que praticavam desporto no Afeganistão foram intimidadas com visitas e telefonemas do grupo Talibã, que as coagia a não o voltarem a fazer. Depois destas proibições, muitas das desportistas afegãs dizem que não são as mesmas pessoas.

Neste momento não há opção: as mulheres afegãs estão proibidas de algo tão simples como andar de bicicleta e os desportos coletivos femininos, como basquetebol ou futebol, deixaram de ser praticados.

O fotojornalista Ebrahim Noroozi, da agência Associated Press, fez um retrato de várias mulheres desportista a usar burca em Cabul. Todas reivindicam o direito a praticar desporto, hoje proibido no país.