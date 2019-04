Suspeitos do assalto a Tancos interrogados de novo pelo Ministério Público

Os suspeitos do assalto a Tancos vão ser interrogados de novo pelo Ministério Público

De acordo com o jornal Expresso, o juiz de instrução já tinha autorizado há dois meses as novas inquirições depois de ter declarado a especial complexidade do processo.

Ao todo são 21 suspeitos, depois do Ministério publico ter constituído como arguido Luís Sequeira, que na altura do furto era responsável pela investigação criminal da GNR de Loulé.

O Expresso avança que os procuradores do DCIAP devem ter a acusação concluída no final do verão.